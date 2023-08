COMUNANZA - Il sole di questi giorni scalda le vacanze dei cittadini di Comunanza ma sta già accendendo anche le manovre per le elezioni comunali della prossima primavera.





Il primo a rompere gli indugi è Luigi Contisciani, presidente del Bim Tronto e dell’assemblea nazionale Federbim, ex sindaco di Comunanza, nonché consigliere comunale dell’attuale amministrazione guidata da Alvaro Cesaroni. Politico navigato e di lungo corso, Contisciani ha un’esperienza che parte da lontano, cominciata praticamente da adolescente, visto che aveva solo 17 anni quando divenne segretario dell’allora Democrazia Cristiana comunanzese. Abituato anche a giocare d’anticipo, è lui che comincia a mettere i primi punti fermi sul futuro della gestione comunale del suo paese.



La sua posizione è chiara e parte da una convinzione di base: «Questa amministrazione comunale deve avere continuità anche per i prossimi cinque anni». Però il nodo è: guidata da chi e con quale composizione? L’attuale sindaco Alvaro Cesaroni è al secondo mandato e sembra ancora indeciso se candidarsi per il terzo oppure lasciare. «Mi auguro che voglia affrontare di nuovo questo impegno come sindaco perché ha fatto e sta facendo molto bene – dice Contisciani – ma se così non fosse posso capire anche una sua certa stanchezza dopo 10 anni di amministrazione».



E allora che succederebbe? «Questo progetto, metodo e stile amministrativo degli ultimi cinque anni – rimarca Contisciani – ha dimostrato di funzionare visti gli importanti risultati e va portato comunque avanti. Se Cesaroni non sarà disponibile dovrà essere individuato, nel ruolo di candidato sindaco, qualcun altro all’interno della stessa maggioranza odierna che possa raccogliere questa eredità e dare continuità a questa linea amministrativa».

Chi in particolare, e Contisciani sarebbe disponibile? «Non so chi potrebbe essere. Auspico che qualcuno si faccia avanti, comunque personalmente non mi tiro indietro e do la mia massima disponibilità. Sono pronto a candidarmi come sindaco qualora fosse necessario, mi auguro, con la stessa squadra che compone l’attuale maggioranza. Infatti ritengo che ognuno dei consiglieri ed assessori di questa amministrazione abbia lavorato molto bene, ottenendo ottimi risultati in ogni settore. Abbiamo messo in campo progetti e opere in vari settori, alcune già in realizzazione, per oltre 21 milioni di euro, a vantaggio dei cittadini. È giusto - continua Contisciani - che tutto ciò venga portato avanti dall’amministrazione che li ha creati e messi in cantiere. Questa maggioranza ha centrato tutti gli obiettivi e anche più di quanto previsto».



Sul rapporto con i cittadini per Contisciani è tutto roseo. «Abbiamo lavorato – rimarca - per il bene comune dei comunanzesi. Il territorio è rigenerato e dotato di nuovi servizi. Sono convinto che i cittadini si renderanno conto di quanto di buono è stato fatto. Forse abbiamo comunicato poco a loro i risultati raggiunti ma lo faremo. Il nostro rapporto con i cittadini è stato sempre di grande attenzione».

Nodo avversari

«Sicuramente ci sarà almeno un’altra lista, anche se non so chi possa essere. La nostra amministrazione, negli ultimi 5 anni, ha dimostrato tutte le sue carte e con i fatti la differenza rispetto a prima. Poi saranno i cittadini a decidere».