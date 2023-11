SAN BENEDETTO - «Un adulto a bordo dello scuolabus diretto al plesso Marchegiani, così è stato violato il regolamento che impedisce la presenza di estranei sui pulmini». Si è scoperto poi che si trattava di un consigliere comunale ma ugualmente i genitori hanno chiesto che non ci siano ingerenze politiche sulla questione scuolabus.

Dopo gli orari cambiati e i ritardi, ora anche il consigliere di minoranza Nicolò Bagalini che martedì scorso, proprio per verificare la puntualità delle tratte e il servizio, è salito a bordo del pulmino che da San Filippo accompagna i piccoli delle elementari fino alla Marchegiani.

Alcuni non sapevano chi fosse

Tante le proteste dei genitori, alcuni non sapevano nemmeno di chi si trattasse, altri avevano riconosciuto il consigliere ma si è parlato comunque di una violazione del regolamento. «Martedì sul pulmino – afferma una mamma del Ponterotto - c’era un adulto con un maglione blu scuro con una polo, capelli corti e la barba. Vogliamo sapere chi era e soprattutto da chi è stato autorizzato a salire sul pulmino». A farle eco un’altra mamma della zona San Filippo: «Ci ha preoccupato la presenza a bordo di un amministratore e non vogliamo che venga fatta pressione all’autista o all’operatore destinato al presidio sul bus. Vorremmo che la politica resti fuori da tale situazione». Sul fronte degli orari continua la polemica anche se c’è chi difende l’opera dell’amministrazione comunale. Un genitore del Ponterotto spiega: «Per anni è stato violato un regolamento che da lunedì finalmente è stato applicato. Abbiamo partecipato alla riunione di venerdì scorso organizzata dal Comune e finalmente è stata trovata una soluzione ad un problema annoso per quanto riguarda la salita a bordo dei nostri figli. Ricordiamo che fino a pochi giorni fa i bambini salivano sul pulmino scolastico alle 7.10 per arrivare a scuola ben oltre le 8».