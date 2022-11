FERMO - Alhagie Fofana , 27 anni, muratore, originario del Gambia, è stato eletto consigliere comunale aggiunto in rappresentanza dei cittadini extracomunitari. È l’esito dell’elezione, svoltasi al Caffè Letterario, tenutasi sulla base del Regolamento riguardo l’elezione del rappresentante dei cittadini stranieri nel consiglio comunale. Più di 150 i cittadini extracomunitari che si sono recati alle urne. Fofana è stato eletto con 91 preferenze. Gli altri candidati erano Thioune Djbriel, Diao Aliou, Ahsan Rana e Desi Adebayo. «Esprimo le congratulazioni a Fofana per questa elezione - ha detto il sindaco Paolo Calcinaro - si è celebrato un momento importante per Fermo che ha così tutte le voci della città rappresentate in Consiglio. Per la nostra comunità un passo dovuto di democrazia, di civiltà e un’ulteriore testimonianza dello spirito di convivenza di questa».

Trasatti: «Rappresenterà i cittadini extracomunitari»

«Siamo lieti di questa elezione, rinviata per la pandemia, e non vediamo l’ora che Fofana sieda in Consiglio per rappresentare tutti i cittadini extracomunitari con proposte, idee e suggerimenti» ha detto il presidente del consiglio Francesco Trasatti. Fofana può presentare in Consiglio problematiche, opinioni ed idee progettuali, con le stesse modalità degli altri consiglieri senza diritto di voto e può partecipare a Consigli e Commissioni. «L’apporto dei cittadini extracomunitari è molto importante» hanno concluso l’assessore alle Politiche sociali Mirco Giampieri e Silvia Remoli, presidente della Terza Commissione.