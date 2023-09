Morto Graziano Busca, ex consigliere comunale e vicepresidente azienda trasporti di Fano: aveva 65 anni. Il cordoglio di Seri

FANO - Oggi è una giornata triste per Fano. E’ venuto a mancare dopo una lunga malattia Graziano Busca, 65enne, geometra, conosciuto in città anche per la sua attività ed impegno nell'ambito politico.

Il cordoglio del sindaco

«Graziano è stato un protagonista della vita pubblica - afferma il sindaco Seri - essendo stato consigliere comunale nella seconda giunta Carnaroli, vicepresidente dell’azienda trasporti di Fano ed iscritto al Partito Socialista. Uomo spinto da una grande curiosità e attento alle questioni cittadine, si è sempre contraddistinto per uno spirito critico e riflessivo. Esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia Busca».