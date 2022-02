Addio a Tommy D’Amico, ex consigliere comunale morto a 64 anni

MACERATA - Si è spento Tomassino “Tommy” D’Amico, 64 anni, maceratese di origine ed elpidiense di residenza, sposato. Decine i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia, decine le testimonianze e i ricordi apparsi sulla sua pagina Facebook appena si è diffusa la notizia della morte.

Maceratese di formazione, D’Amico si era diplomato all’Istituto tecnico agrario “Garibaldi” di Macerata e nel capoluogo di provincia era notissimo per l’impegno in politica e la militanza nella destra, il Movimento Sociale in particolare. Storico attivista del partito che all’epoca aveva la sua sede nel monumentale palazzo di via Crescimbeni, di fronte alla chiesa di San Giovanni: attivista del partito della destra estrema Tommy D’Amico lo è sempre stato ed ha sempre mantenuto quegli ideali e quella passione che lo avevano anche fatto essere segretario dell’allora Fronte della Gioventù per poi approdare in consiglio comunale, tra i banchi del Movimento Sociale con personaggi del calibro di Giulio Conti, Mario Crucianelli e Federico Del Monte, giusto per sottolineare la popolarità e la stima di cui godeva Tomassino D’Amico.

Poi le nozze e il trasferimento a Porto Sant’Elpidio senza mai troncare, però, le sue radici e le sue passioni. Passione stroncata ieri dalla morte che ha appunto spento l’esistenza di Tommy D’Amico che resta negli affetti e nel cuore della famiglia e di quanti negli anni lo hanno conosciuto e stimato.

