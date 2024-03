Ancona, l'ex candidata sindaco dem Ida Simonella si dimette da consigliere comunale: «Ho dato tutta me stessa, ora impegni di lavoro crescenti»

ANCONA - «Lo annuncio qui per renderlo il più trasparente possibile. Mi dimetto dall'incarico di consigliere comunale di Ancona e lo formalizzerò a breve al presidente del Consiglio comunale». La comunicazione, tramite social, è di Ida Simonella, la candidata sindaco dem di Ancona che aveva sfidato Daniele Silvetti nell'ultima tornata elettorale comunale.

«Impegni di lavoro crescenti»



«Come molti sanno, ho iniziato la mia attività di amministratore e politico solo nel 2013, dopo 20 anni di esperienza professionale nella formazione, nella consulenza strategica per imprese ed organizzazioni e in particolare nel settore dei trasporti e delle infrastrutture - argomenta Simonella - Sono stata chiamata all'assessorato al porto per quella competenza e al mio lavoro sono tornata dopo la sconfitta elettorale.

Gli impegni crescenti mi impediscono di svolgere adeguatamente il ruolo di consigliere, partecipare alle commissioni, i consigli, studiare gli atti. Giusto che lo faccia chi può dedicarsi più di me. Il ruolo di capogruppo della lista #Anconafutura sarà assunto da Diego Urbisaglia e dunque so che è in buone mani».

«Ci ho messo tutta me stessa»



Simonella continua: «Fuori da ogni retorica voglio dire questo. I dieci anni e più che ho speso per l'impegno politico a tempo pieno (l'assessorato, la campagna elettorale, l'opposizione) mi hanno insegnato che non c'è niente di più nobile che poter servire una comunità. Ci ho messo tutta me stessa. Ringrazio chi mi ha dato questa occasione, tutte le persone incrociate in questa strada, tutti coloro che mi hanno seguito, anche qui.

Continuo a pensare, continuo a fare, ad impegnarmi...

da un'altra parte. È un atto politico pure questo».