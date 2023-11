Comunanza, si allontana da casa dopo una discussione in famiglia: suona a vuoto il cellulare di un uomo di 50 anni

COMUNANZA - Allarme e mobilitazione: sono in corso da stanotte le ricerche di un uomo di 50 anni di origini albanesi di Comunanza che a seguito di una discussione familiare non è rincasato da un paio di giorni. Le ricerche si concentrano nella zona di Uscerno, frazione di Montegallo: oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri è stato anche richiesto l'intervento della protezione civile. Il telefono squilla a vuoto, si teme che l'uomo possa essere caduto in un dirupo sui monti Sibillini.