Ascoli, truffa dell'olio: il finto grossista sparì con il carico, condannato

ASCOLI - Un ascolano di 58 anni, R. T., assistito dall’avvocato Umberto Gramenzi, è stato condannato dal tribunale di Teramo ad otto mesi di reclusione perché riconosciuto colpevole dei reati di truffa e sostituzione di persona. Nel marzo del 2015, l’uomo escogitò un’azione truffaldina a danno di una ditta che si occupa della vendita di olio commestibile, la Farchioni Oli spa, facendosi passare per il titolare di un ingrosso alimentare del Teatino

Osimo, incassa l'anticipo ma poi scompare: preso il truffatore del generatore

Senigallia: compra una Porsche con assegno circolare falso: denunciato

Acquistò un rilevante quantitativo di olio, per un importo di poco inferiore a 10mila euro, chiedendo che il prodotto fosse recapitato in un deposito che si trova a Sant’Atto, in provincia di Teramo.

La truffa venne alla luce nel momento in cui al vero titolare dell’ingrosso alimentare del Teatino venne recapitata la fattura che avrebbe dovuto saldare entro il termine di un mese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA