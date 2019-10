Maxi frode con le auto di lusso tra i clienti ci sono anche professionisti e calciatori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

CIVITANOVA - La Guardia di finanza di Isernia ha scoperto una maxi frode sulle auto di lusso : 23 persone in manette, effettuati sequestri preventivi per 7,5 milioni, tra beni mobili ed immobili, somme di denaro, auto e quote societarie. Nell’ambito dell’indagine è finito agli arresti domiciliari anche un 39enne civitanovese che opera nel settore del commercio di auto.Tredici indagati si trovano ora in carcere e 10, tra cui appunto il civitanovese, sono agli arresti in casa. Emesse due ordinanze restrittive anche nei confronti di una cittadina tedesca e di un italiano residente nella Repubblica Ceca. L’inchiesta ha riguardato il commercio di auto di lusso di origine comunitaria e sono stati messi a segno blitz nelle province di Isernia, Frosinone, Latina, Caserta, Salerno, Milano e Macerata. La sinergia tra Finanza e Agenzia delle Entrate di Isernia, ha permesso di disarticolare una mega frode ai danno dell’Unione Europea e dell’Italia, messa in atto da un consolidato gruppo criminale che operava con base stabile in Italia e proiezioni internazionali. Tra gli ignari clienti vi erano, oltre ad imprenditori, professionisti di spicco e personaggi pubblici, tra cui anche noti calciatori.