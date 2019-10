Lui la sfama, lei gli ruba i soldi dal portafoglio. «Per favore, mi dia soldi per mangiare», quello che sembrava un appello per sopravvivere si è rivelato un trucco da abile ladra. A farme le spese un uomo maturo che credeva di fare un’opera di bene invitando la donna in difficoltà a pranzo a casa. Un gesto che gli è costato circa 500 euro, tutto quello che custodiva nel portafoglio. La vittima del raggiro è un cingolano che vive da solo. Ieri mattina stava passeggiando e gli si è avvicinata una donna che gli ha chiesto del denaro per comprare da mangiare.

L’uomo, vicino ai settantanni, l’ha invitata a pranzo nella sua abitazione. Una volta in casa si è assentato per un paio di minuti per andare in un’altra stanza. Quando è tornato la brutta sorpresa: dal portafoglio che era appoggiato su un mobile erano spariti tutti i soldi che aveva ritirato in banca per effettuare alcuni pagamenti e con il denaro era sparita anche la donna. Il cingolano non ha perso tempo, è uscito subito di corsa da casa per cercare la ladra. Ha girato per più di un’ora per rintracciarla. Ha fatto avanti e dietro con la fermata dei pullman, ma della ladra spregiudicata non ha trovato traccia.

Difficile stabilire se la donna sia arrivata a Cingoli accompagnata in auto da un complice oppure da sola con un bus di linea. L’ipotesi più probabile è che sia giunta in macchina accompagnata da un compare e abbia cominciato a passeggiare in centro per cercare di adescare una persona anziana e di buon cuore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA