MACERATA - Ripartirà a fine mese l’attività del mattatoio Cozoma di Macerata con il conferimento delle carni a Coop per il quale servivano alti standard qualitativi nel processo produttivo che la struttura - bisognosa di diversi investimenti in questo senso - nel tempo aveva perduto. L'alternativa per gli allevatori? Rivolgersi al mattatoio di Teramo, visto che Macerata era l'unica struttura regionale a essere in regola. Con tutto il dispendio di tempo e carburante in più da dover sostenere. Una situazione che già dalle prime battute ha visto l’intervento deciso di Coldiretti Marche, Coldiretti Macerata e Bovinmarche per studiare una possibile soluzione fin dall’apertura di un tavolo di crisi che ha coinvolto Comune e Regione.

APPROFONDIMENTI L'INAUGURAZIONE Primo impianto di Eso recycling, le scarpe (sportive e di moda) a Tolentino diventano pavimenti. L’idea dell’imprenditore Meletiou: «I rifiuti sono risorse preziose»

L’intervento

Per i lavori è stata la stessa Bovinmarche, la cooperativa entrata nel consorzio Cozoma nel 2022, ad attivarsi. Un investimento che permette a circa 600 aziende zootecniche, provenienti anche da fuori provincia, di non perdere l'importante punto di riferimento sul territorio maceratese. «Dovendo conferire a Teramo – spiegano il presidente di Bovinmarche, Domenico Romanini, e il presidente di Coldiretti Macerata, Francesco Fucili – i costi raddoppiavano senza considerare la perdita di qualità dovuta allo stress del bestiame durante il trasporto. Ora, dopo sei mesi, possiamo riprendere l’attività ma le attività che abbiamo effettuato sono il minimo sindacale in una struttura che avrebbe necessità di interventi importanti». Allora le due realtà non si fermano alla riapertura, ma lanciano un appello: «Per questo facciamo appello al Comune di Macerata e alla Regione Marche affinché per sostenerci e preservare un presidio importante per la zootecnia regionale». Il mattatoio è stato più volte a rischio chiusura in questi anni e anche all'ingresso di Bovinmarche nella compagine societaria si parlò di salvataggio. Bovinmarche è una cooperativa che riunisce numerosi allevatori che producono con metodi ancora tradizionali: i pascoli sono utilizzati dalla primavera all'autunno e i bovini vengono alimentati con foraggio fresco e fieno essiccato, integrati con cereali e leguminose da granella. L'obiettivo è proporre una carne tracciata capace di rispondere alle esigenze di un mercato che consuma meno (secondo i dati Istat negli ultimi dieci anni le famiglie italiane che mangiano carne bovina almeno una volta alla settimana sono diminuite del 13%) ma desidera maggiore qualità. Nel mattatoio di Macerata passavano 2.000 capi di bestiame l’anno: 1.100 della cooperativa Bovinmarche, gli altri 900 di privati. Di questi almeno 1.500 provenivano dal Maceratese. La chiusura sarebbe stata quindi un fatto gravissimo e un danno che avrebbe colpito in primis i produttori agricoli e zootecnici ma anche i consumatori maceratesi. Ora però sono necessari importanti interventi di ammodernamento, dunque l’appello a Comune e Regione.