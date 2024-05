MACERATA Stanziati 28mila euro dall’Ast per l’acquisto di protesi e ausili utili a favorire la pratica sportiva ai disabili. È quanto emerge dalla determina firmata dal direttore generale della Ast di Macerata, Marco Ricci, e appena pubblicata all’albo pretorio.

Il decreto

Il Ministero della Salute si era mosso nell’agosto 2022 con un decreto che ha per oggetto “l’erogazione di ausili ortesi e protesi per lo svolgimento di attività sportive amatoriali destinate a persone con disabilità fisica” e ha quindi avviato la sperimentazione della «concessione di ausili e protesi a soggetti che siano invalidi civili amputati di arto e/o affetti da paraparesi o paraplegia o tetraparesi che praticano o sono in grado di praticare attività motorie o sportive amatoriali fra i 10 e i 64 anni. Per poter accedere all’erogazione dei dispositivi è necessario che l’interessato formuli la domanda allegando un certificato di idoneità allo svolgimento di attività ludico motorie sportive rilasciato da medici specialisti in medicina dello sport dipendenti o convenzionati con il servizio sanitario nazionale nonché la prescrizione da parte dello specialista competente per patologia, dipendente o convenzionato». Sempre il decreto evidenzia come «Alla concessione del dispositivo dovrà seguire il follow-up per verificare gli esiti ottenuti rispetto a quelli attesi. Nel caso si renda necessario, potranno essere erogati più componenti protesici ma solo nell’ambito della stessa fornitura. Le protesi sono cedute in proprietà all’assistito il quale si farà carico di tutti gli oneri connessi alla eventuale sostituzione e/o riparazione dei componenti». Dal Ministero si arriva alla Regione: a dicembre la giunta ha approvato una delibera che stabilisce i criteri per il riconoscimento dei contributi per l’acquisto di ausili e protesi per le attività sportive amatoriali destinate a persone con disabilità fisica.