Osimo, incassa l'anticipo ma poi scompare: preso il truffatore del generatore

I militari della Stazione dei Carabinieri di Osimo hanno deferito in stato di libertà per “truffa”, un uomo 33enne residente a Napoli che, presentatosi presso un’azienda commerciale osimana e qualificandosi per rappresentante, proponeva l’acquisto di un generatore elettrico a prezzo vantaggioso. Lo stesso, ricevuto dalla vittima l’anticipo di 500 euro, si dileguava, rendendosi irreperibile, senza consegnare l’apparato in questione.

