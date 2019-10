Senigallia: compra una Porsche con assegno circolare falso: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - I carabinieri della Stazione di Senigallia hanno denunciato per truffa un uomo residente in provincia di Rimini di 61 anni. Tutto è iniziato a luglio, quando un cittadino di Senigallia ha pubblicato su un sitoun annuncio per la vendita di un’autovettura Porsche Cayenne, fissando il prezzo a 22.000 euro. A fine settembre l’uomo è stato contattato da una persona interessata all’acquisto, che gli ha dato appuntamento a Senigallia per effettuare la compravendita dell’automobile. I due si sono incontrati presso una agenzia di pratiche automobilistiche, e in quella occasione l’acquirente ha consegnato un assegno circolare che riportava correttamente la somma di 22.000 euro.LEGGI ANCHEPurtroppo per il venditore però l’assegno è risultato falso, ma quando l’uomo se ne è reso conto era troppo tardi. Il truffatore è riuscito a scappare con la Porsche, ma grazie alle informazioni fornite dalla vittima i Carabinieri sono riusciti ad identificarlo. Le ricerche dell’uomo, che gravita principalmente nei comuni della Romagna, si sono protratte per qualche settimana, fino a quando, due giorni fa, è stato rintracciato a Coriano. I militari dell’Arma gli hanno chiesto informazioni sul Porsche Cayenne oggetto della truffa, ma l’uomo non ha fornito indicazioni utili al ritrovamento dell’auto. I carabinieri lo hanno denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di truffa.