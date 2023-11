ASCOLI - Nuovi corsi all’Istituto agrario Ulpiani per creare nuove professionalità richiesta dal territorio e l’accorpamento del Centro provinciale di istruzione per adulti con l’Istituto superiore “Fermi-Sacconi-Ceci”: sono queste le proposte accolte dalla Provincia di Ascoli per l’offerta formativa e il dimensionamento per l’anno scolastico 2024-2025 da inoltrare alla Regione per quanto riguarda Ascoli capoluogo.

APPROFONDIMENTI LA SANITÀ Ascoli, terapia rivoluzionaria: l’ingegneria genetica all'ospedale Mazzoni per curare i malati di leucemia



Per quanto riguarda, invece le richieste di altri Comuni, sono state accolte quella per l’istituzione di corsi a indirizzo musicale nella scuola media dell’Isc “Folignano-Maltignano” e alla “Mattei” dell’Isc di Castel di Lama. Il benestare è arrivato, in tal senso, dal consiglio provinciale dopo una propedeutica serie di incontri dell’ente con i Comuni interessati dalle varie ipotesi pervenute, ma anche con i dirigenti scolastici e le organizzazioni sindacali.

Entrando nello specifico delle proposte accolte dalla Provincia, c’è innanzitutto quella dell’Istituto superiore Ulpiani. La richiesta riguarda l’attivazione del corso di istruzione professionale in “Produzione, trasformazione e valorizzazione delle produzioni agroalimentari” nell’ambito dell’indirizzo “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane” dell’istruzione professionale, Inoltre, per quanto riguarda i corsi serali, è stata accolta anche la richiesta attivazione dell’indirizzo professionale agrario “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” in sostituzione dell’attuale corso tecnico tecnologico agrario “Agraria, agroalimentare, agroindustria”.



In entrambi i casi le proposte sono state ritenute accoglibili «in quanto coerenti con la richiesta di professionalità necessaria al territorio, non confliggenti con attività di altri istituti del bacino di utenza e coerenti con l’offerta formativa dell’istituto proponente». Sul fronte del Cpia, ovvero il Centro provinciale per l’istruzione per adulti, considerando che le linee guida regionali indicano la necessità di garantire la presenza di un centro per adulti in ogni provincia, in presenza di un sottodimensionamento di quello esistente ad Ascoli si è deciso di accorparlo all’Istituto “Fermi-Sacconi-Ceci” per fornire, comunque, una risposta all’effettiva domanda del bacino di utenza. Inoltre si attiveranno corsi di indirizzo musicale negli Isc di Folignano-Maltignano e “Castel di Lama.