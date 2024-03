ASCOLI Il ministro all’Agricoltura Francesco Lollobrigida, sarà oggi, alle 14.30, in città, nella sede della Facoltà di Agraria dell’Università politecnica delle Marche in via Umbria. Presenterà il nuovo corso universitario di laurea magistrale "Paesaggio, innovazione, sostenibilità" e illustrerà l'adesione di Ascoli all'associazione nazionale Città dell'Olio. Sarà inoltre nel vicino istituto agrario Ulpiani, che sta ospitando la terza edizione del Campionato studenti degli istituti agrari d’Italia per la potatura dell’olivo allevato a vaso policonico. L’appuntamento avrà il suo clou nella giornata di oggi ed è promosso in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con l’Agenzia Marche Agricoltura Pesca.

APPROFONDIMENTI IL RICONOSCIMENTO Dalle palme di Miami a quelle in Riviera: un premio a Simone Vagnozzi, il coach di Sinner

È attesa la visita dello stesso Lollobrigida ed è confermata la presenza del sottosegretario al Mef Lucia Albano e del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. A fare gli onori di casa la dirigente scolastica Rosanna Moretti, il presidente Amap Marco Rotoni e il vice presidente Amap Renato Frontini. Molteplici i partner coinvolti come il Ministero dell’Agricoltura, l’Università Politecnica delle Marche, la Rete nazionale degli istituti agrari, la Scuola potatura olivo, Regione, Provincia, Arengo, Fondazione Carisap e Bim Tronto. L'Istituto Ulpiani si è guadagnato l'onore di ospitare la manifestazione a seguito della vittoria dello scorso anno, da parte dello studente Jacopo Guglielmi del V professionale agrario.

Il programma

Dopo l’accoglienza delle delegazioni delle scuole agrarie provenienti da tutta Italia, la gara entrerà nel vivo oggi, alle ore 10, dopo che le squadre partecipanti saranno accreditate e verrà illustrato il regolamento. Non mancheranno la tradizionale “merenda del potatore” e ulteriori momenti conviviali. Appuntamento didattico importante sarà quello con la dimostrazione pratica di potatura olivo a vaso policonico, in programma alle 11.30, con il direttore della Scuola potatura olivo Giorgio Pannelli.

Nel pomeriggio avranno luogo le fasi salienti e conclusive della gara, dapprima precedute dalla presentazione di Ascoli come Città dell’olio. Amap annuncerà infine i risultati alle 15.30, cui seguirà la premiazione. Un evento importante per Amap e per tutto il territorio regionale a testimonianza della virtuosa collaborazione con le scuole e tra le varie istituzioni, gratificata pure dalla visita del ministro Lollobrigida.