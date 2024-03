SAN BENEDETTO I residenti del quartiere Agraria denunciano uno stato di degrado e una discarica abusiva nella zona della pista di pattinaggio, ma anche nei pressi della scuola Alfortville. A denunciare la situazione sono i cittadini, stanchi di questa situazione che periodicamente si ripete: «I marciapiedi di via Val Cuvia e via Gronchi, senza dimenticare quelli adiacenti alla pista di pattinaggio, oramai sono utilizzati come bidoni della spazzatura, anzi peggio, come discarica.

Vengono lasciati per giorni pezzi di mobili, cartacce, bottiglie, e le immancabili feci che probabilmente non sono solo degli animali. Per l'incuria e il degrado in cui versa il quartiere non vogliamo colpevolizzare l'amministrazione o la Picenambiente, chiediamo però la possibilità di impianti di videosorveglianza utili a rintracciare i trasgressori». Gabriella denuncia infatti la presenza di deiezioni, con molta probabilità umane, nel parco Alfortville: «I proprietari degli animali sono obbligati a portarsi dietro la bottiglietta d'acqua, però gli escrementi non raccolti, compresi quelli umani, non li vede nessuno».

«Educazione umana zero»

«Educazione umana zero – spiega Emanuela -. Una sera che rientravo e necessitavo di un parcheggio ho trovato sparse in strada negli stalli dove si può parcheggiare bottiglie di birra spaccate e sporcizia». I residenti del quartiere Agraria chiedono nella pineta Alfortiville i videosorveglianza e implemento dell'illuminazione, visto anche che viene frequentata di notte probabilmente da giovani che lasciano di tutto, compresi i loro escrementi e il resto delle scorribande notturne, ossia bottiglie di alcolici e resti di cibo.