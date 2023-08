SAN BENEDETTO - «La minoranza ha denunciato la presenza di fango all’Agraria, guarda caso proprio nel giorno in cui abbiamo apposto i segnali di divieto di sosta per la pulizia delle strade». Così il vice sindaco Tonino Capriotti replica ai consiglieri di Fratelli d’Italia che nei giorni scorsi avevano lamentato la mancanza di pulizia a sud della città all’indomani del nubifragio di due settimane fa.

La pulizia



«L’ingente quantità di fango è stata rimossa dalle strade da Picenambiente – spiega Capriotti - ma non è stato sufficiente, in quanto è stata necessaria una pulizia più approfondita ma occorreva lo spostamento delle auto. Da qui l’apposizione dei segnali di divieto di sosta per poter avere le vie sgombre dalle macchine». In merito alla zona Agraria interviene anche Picenambiente: «Siamo intervenuti per avviare un complesso e lungo lavoro straordinario di rimozione dell’enorme quantità di fango riversato. Un secondo intervento straordinario e concordato sarà effettuato entro fine mese con una più accurata pulizia del residuo attraverso una operazione di lavaggio dalle strade dei residui ancora presenti».

Ma il vice sindaco non ci sta nemmeno all’accusa secondo la quale l’amministrazione comunale non investirebbe a favore di Porto d’Ascoli. «Stanno per partire interventi di urbanizzazione su via Ugo La Malfa- afferma l’assessore ai lavori pubblici - che erano attesi da anni e che nemmeno l’amministrazione di centrodestra aveva affrontato. Ben 480mila euro di asfalti e sistemazione dei marciapiedi i cui lavori sono stati affidati e inizieranno a ottobre. Altra somma è stata predisposta per il marciapiede nord di via Mare e a settembre dovrebbe partire il cantiere. Così per il sottopasso di via Mare che ora sarà sistemato per risolvere tutte le criticità. A quanti ci rimproverano di non organizzare eventi a Porto d’Ascoli vorrei ricordare il successo del San B Sound svoltosi all’Agraria, i vari appuntamenti svoltisi in piazza Salvo D’Acquisto o il Primo maggio. Anche gran parte dei nuovi asfalti sono stati realizzati in via Sgambati e presso il quartiere Salaria. Il campanilismo tra San Benedetto e Porto d’Ascoli è assurdo». Capriotti replica anche alla consigliera Emanuela Carboni che aveva denunciato lo stato di incuria di spiaggia e del Giardino nottate de luna.



Il decoro



«Sono stati aumentati i passaggi per lo svuotamento dei cestini in centro – puntualizza il vice sindaco – non è vero che il giardino del pennello non è curato, anzi è sempre pulito nonostante l’alta frequentazione. Quanto al verde, la pioggia ne ha accelerato notevolmente la crescita. Sicuramente tutto si può fare meglio, ma occorre la collaborazione di tutti».