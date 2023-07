ASCOLI PICENO - Fine settimana molto impegnativo, quello appena trascorso, per i Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno che hanno dato attuazione ad un massiccio e capillare controllo del territorio, finalizzato a prevenire la commissione di reati in ambito provinciale. Su tutte le arterie stradali, sia cittadine che periferiche sono stati predisposti strategici posti di controllo alla circolazione stradale ed inoltre, a seguito di specifiche segnalazioni di interesse operativo, sono stati attuati anche dei posti di blocco. L'impiego di 17 pattuglie, ha permesso di sottoporre a controllo 204 persone e 144 veicoli e di rilevare 14 contravvenzioni al codice della Strada. Cinque le sanzioni amministrative comminate ad altrettanti utenti della strada che guidavano sotto l’effetto di alcol e che, in alcuni casi, si sono anche visti sequestrare il veicolo.

L'azione anti spaccio

Ulteriore azione è stata quella di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti.

L'arresto

I due spacciatori sono così stati tratti in arresto per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente e di resistenza a Pubblico Ufficiale ed inizialmente trattenuti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Al termine della successiva udienza di convalida, tenutasi presso il Tribunale di Ascoli Piceno, il G.I.P. di Ascoli Piceno, su richiesta della Procura della Repubblica, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare a carico dei due che sono stati quindi associati presso la Casa circondariale di Marino del Tronto.

I controlli preventivi

L’attività condotta in maniera capillare sul territorio ha consentito anche di prevenire la commissione di reati predatori che nel periodo estivo destano particolare allarme sociale per i cittadini. Il Comando Provinciale di Ascoli Piceno, fa sapere, che proseguirà senza sosta nel garantire la massiccia presenza dell’Arma sul territorio di competenza al fine assicurare un’estate sicura ai cittadini.

