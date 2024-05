ASCOLI Sono quattro i tifosi ascolani arrestati per gli scontri avvenuti nell’infuocato dopo partita di Ascoli-Pisa di venerdì notte all’esterno dello stadio Del Duca. Gli agenti della Questura sono giunti a loro dall’esame delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianze montate nel piazzale dello stadio e lungo il perimetro dell’impianto sportivo e che hanno ripreso gli incidenti.

I video

E così, hanno potuto effettuare, anche grazie a sofisticate strumentazioni e software in dotazione alla questura di Ascoli, il riconoscimento e l’identificazione di coloro che hanno compiuto atti violenti tali da essere perseguiti penalmente. Sono in quattro, dunque, le persone, a cui nella giornata di ieri è stato notificato il mandato d’arresto in flagranza di reato differita, ovvero entro le quarantotto ore successive ai gravi fatti. Gli arrestati sono ritenuti responsabili dei gravi atti violenti compiuti al termine dell’ultima partita di campionato che ha sancito la retrocessione dell’Ascoli in serie C. A quel punto è scattata la rabbia di una larga parte della tifoseria bianconera che si è riversata davanti allo stadio Del Duca e per circa un’ora e mezza hanno messo in atto una vera e propria guerriglia urbana cercando di sfondare i cancelli dell’area di prefiltraggio, lanciando bombe carta biciclette, transenne, bottiglie, cartelli stradali, bulloni, sedie dei bar e tutto quello che trovavano lungo la loro strada. Gli agenti del reparto mobile di Senigallia, ai quali si sono i poliziotti della Questura di Ascoli e i carabinieri, hanno dovuto effettuare una settantina di lanci di lacrimogeni e compiere alcune caricare di alleggerimento per cercare di disperdere i facinorosi.

I feriti

Alla fine il bilancio è stato di sedici agenti feriti e costretti a far ricorso alle cure dei medici dell’ospedale Mazzoni, automezzi delle forze dell’ordine seriamente danneggiati, vetture posteggiate che hanno subito danni così come uno dei bar davanti alla tribuna centrale che al termine degli scontri si è ritrovato con una vetrata rotta e tavoli e sedie in plastica spaccate dalla furia dei tifosi.

I primi provvedimenti

A distanza di due giorni sono arrivati i primi provvedimenti ma non saranno gli unici. Le indagini continuano negli uffici della Questura si prosegue con il passare al setaccio tutte le immagini a disposizione per accertare le eventuali responsabilità penali di chi si è reso protagonista di gesti particolarmente violenti. Ai procedimenti penali, poi, seguiranno i provvedimenti e le sanzioni per chi verrà identificato tra coloro che hanno partecipato ai disordini.

I Daspo

Si attendono numerosi Daspo nei confronti dei tifosi che si sono resi protagonisti del fitto lancio di petardi e fiaccole anche durante i novanta minuti di gara e di bombe carta all’esterno del Del Duca. Daspo che verrà adottato nei confronti dei quattro arrestati ai quali al momento vengono contestati i reati penali. I quattro, nei prossimi giorni, compariranno davanti al giudice del tribunale di Ascoli per la convalida dell’arresto e per gli interrogatori di garanzia. «I poliziotti sono stanchi di rischiare di rischiare la vita perle bombe carte. Chiediamo al ministro Piantedosi di ascoltarci urgentemente» dichiara Felice Romano, segretario generale del sindacato di polizia, Siulp.