CIVITANOVA - Non si ferma all’alt, inseguito e bloccato dagli agenti della polizia stradale poco dopo. Era ubriaco ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Ritirate 22 patenti in poche ore. È stata una nottata di controlli lungo le strade della costa, quella tra sabato e domenica, per prevenire le cosiddette stragi del sabato sera e garantire la sicurezza di chi si mette al volante, ora che l’estate è entrata nel vivo e le strade di Civitanova sono più frequentate di quanto avviene abitualmente da chi sceglie la costa per trascorrere una serata di divertimento nel weekend.

APPROFONDIMENTI L'INTERVENTO Ancona, impazzisce e incendia gli stracci nel palazzo: paura tra tutti i condomini



L’altra notte gli agenti della polizia stradale di Macerata hanno effettuato un posto di blocco all’altezza della rotatoria “dell’albero”, in zona San Marone, lungo la statale adriatica. Nel corso del servizio, sono state ritirate in poche ore ventidue patenti per guida in stato di ebbrezza alcolica.



Diciotto erano i conducenti uomini finiti nei guai per essersi messi al volante dopo qualche bicchiere di troppo e quattro le donne. Come si diceva, alla vista del posto di blocco e della patente mostrata dagli agenti, il conducente di una macchina ha pensato bene di darsi alla fuga per evitare guai. Ma è stato inseguito e bloccato dopo appena un paio di chilometri dagli agenti della polizia stradale.



Sono scattati, a quel punto, i controlli ed è emerso che il conducente guidava in stato di ebbrezza. È finito nei guai per non essersi fermato all’alt imposto dagli agenti e denunciato per guida in stato di ebbrezza. I controlli da parte degli agenti della polizia stradale continueranno anche nei prossimi giorni e si intensificheranno con l’inizio del mese delle ferie.