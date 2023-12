CIVITANOVA - Nel magazzino di un corriere arrivano quattro plichi contenenti oltre 49 chili di marijuana. Intervengono le Fiamme gialle e quando il maxi carico viene portato al destinatario, a Porto Sant’Elpidio, sono presenti anche i finanzieri, che denunciano un 28enne.

L’operazione è stata messa a segno nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto dei traffici illeciti, con particolare attenzione alla lotta allo sballo. In azione i militari della Compagnia di Civitanova, guidati dal capitano Francesco Magliocco, con l’ausilio dell’unità cinofila. Sempre più frequentemente vengono controllati da fuori i colli giacenti nei magazzini dei corrieri espresso della provincia di Macerata, per scoprire l’eventuale occultamento di sostanze stupefacenti.

Il fiuto del cane Edir

Nel corso di una di queste ispezioni, il fiuto del cane detective Edir ha fatto concentrare l’attenzione su quattro plichi depositati in un centro spedizioni di Civitanova, in attesa di essere consegnati al destinatario. A questo punto, su autorizzazione dell’autorità giudiziaria, i finanzieri li hanno aperti e, constata all’interno la presenza di circa 49,5 chili di marijuana, hanno proceduto a quello che tecnicamente viene definito “differimento del sequestro”. Una tecnica utilizzata per acquisire ulteriori elementi probatori necessari a risalire ai responsabili dei reati di traffico e spaccio delle sostanze illegali.

L'accompagno

Così le Fiamme gialle, in incognito e a debita distanza, per non destare sospetti, hanno “accompagnato” il corriere durante la consegna al destinatario, a Porto Sant’Elpidio, e sono intervenuti nel momento del ritiro dei plichi da parte di un 28enne italiano. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il destinatario della consegna denunciato a piede libero alla Procura di Macerata. «L’operazione di servizio - sottolinea in una nota il comando provinciale delle Fiamme gialle - si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti verso il quale la Guardia di finanza assicura un incessante e costante impegno volto alla salvaguardia della vita umana».