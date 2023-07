​Ancona, impazzisce e incendia gli stracci nel palazzo: paura tra tutti i condomini

ANCONA- Fortunatamente solo una grande paura per quanto avvenuto ieri (29 luglio) in un condominio di Ancona. Un uomo, visibilmente in stato di alterazione psichica, è letteralmente impazzito dando alle fiamme diversi stracci all'interno del suo palazzo.

L'intervento

Sul posto, avvisati dai condomini preoccupati, sono giunti in breve tempo gli agenti di polizia che sono riusciti a non far nascere conseguenza in collaborazione anche con i sanitari del 118 che hanno preso in consegna l'uomo. In aiuto degli agenti anche il padre del colpevole.