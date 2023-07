SAN COSTANZO - Dopo le fiamme nel condominio di Solfanuccio, ieri paura per l'incendio in Strada Breccioncino che alle 14 circa ha interessato un furgone per allestimenti fieristici ed enogastronomici.Il veicolo ha improvvisamente preso fuoco dopo che il conducente era tornato da Piobbico. Il mezzo, parcheggiato in giardino a pochi metri da casa, è stato avvolto dalle fiamme perché nella combustione sono esplose anche le bombole a gas.

Il boato



Fortunatamente l’autista e i familiari non si trovavano nelle immediate vicinanze. All’origine dell’incendio probabilmente un guasto al motore o un corto circuito. Sono stati gli stessi residenti a sentire il rumore dello scoppio delle bombole quando ormai gran parte delle fiamme avevano già distrutto il furgone. I vigili del fuoco di Fano e Pesaro hanno delimitato il rogo, che ha parzialmente anche una piccola porzione di terreno e una cucina all’esterno.

Sul posto per sincerarsi delle condizioni dei danni riportati c’era il sindaco. In strada Solfanuccio al civico 103 ieri mattina si sono svolti i sopralluoghi da parte del sindaco Filippo Sorcinelli con la polizia locale. I vigili del fuoco nel pomeriggio di ieri hanno informato che sono due le famiglie che non potranno rientrare negli appartamenti: «Precisamente – ha dichiarato il sindaco di San Costanzo – sono stati dichiarati inagibili l’appartamento in cui è scaturito l’incendio e quello speculare e superiore che per i danni riportati in questo momento non potranno essere abitati fintanto che non verranno eseguiti i lavori di ripristino e messa in sicurezza. Non ci sono stati feriti gravi e questo è importante perché ieri notte erano state evacuate per precauzione tutte e quattro le famiglie del palazzo».

Sotto choc gli inquilini, in particolare i coniugi Niccolò Guerra che insieme alla moglie Nicole Pavani, si sono appoggiati ai parenti per trovare un alloggio temporaneo. Stessa soluzione per quanto riguarda l’altro nucleo familiare sfollato. I pompieri hanno lavorato tutta la notte, dall’01,00 fino alle 05,00 per estinguere l’incendio ed effettuare i sopralluoghi.

Una persona è rimasta lievemente intossicata dalle esalazioni e portata al pronto soccorso per accertamenti. «Ci siamo svegliati all’improvviso, all’inizio sembrava il rumore di una carta che si sgretola poi abbiamo visto le fiamme», ha detto Nicole, una delle mamme sfollate. Paura anche tra i vicini che sono scesi in strada nel cuore della notte. L’amministrazione comunale si è attivata con il supporto dei Servizi Sociali e della rete Caritas per la consegna dei vestiti ai nuclei familiari che hanno dovuto passare la notte fuori casa. Non ci sono dubbi sulla natura accidentale del rogo. Le fiamme hanno attecchito sulle pareti in legno della cucina: i danni sono ingenti.