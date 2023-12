Macerata, il furgone si ribalta nella curva: un ferito e traffico per Piediripa in tilt

MACERATA - Incidente stradale in via Bramante, lungo la salita che dalla frazione di Piediripa porta a Macerata. Per cause in corso di accertamento un furgone si è ribaltato. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. Non ci sono altri veicoli coinvolti nello schianto. Il conducente del furgone ha perso il controllo del mezzo all’altezza di una curva. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite. Problemi, invece, sul fronte del traffico: si sono verificate lunghe code.