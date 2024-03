ASCOLI - Tragedia sfiorata poco fa in via Niccolò IV in centro storico ad Ascoli dove un donna, evidentemente non in sé, ha lanciato dalla finestra un televisore che ha danneggiato un furgone.

Il video

Nessun ferito (per fortuna)

Per fortuna nessuno stava transitando in quel momento. Sul posto i vigili del fuoco, l'ambulanza del 118 e i vigili urbani