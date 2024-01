Incidente a Porto Sant'Elpidio, furgone con sei minorenni a bordo si ribalta lungo strada Pescolla: ragazzina (la più grave) portata a Torrette. Paura anche a Porto San Giorgio

PORTO SANT'ELPIDIO - Un furgone si è ribaltato a Porto Sant'Elpidio finendo in una cunetta laterale alla carreggiata. Soccorsi l'autista e sei minori che erano a bordo del mezzo. Una di questi è stata trasferita a Torrette in ambulanza, gli altri sono stati accompagnati ai Pronto soccorso di Fermo e Civitanova in condizioni non gravi per tutti gli accertamenti medico sanitari del caso.

Sul posto carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco ed equipe mediche

L'incidente è avvenuto sulla strada Pescolla. Il mezzo, che secondo le prime informazioni trasportava minori di una comunità del territorio, è finito fuori strada per cause in corso di accertamento. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, la polizia locale di Porto Sant'Elpidio, tre ambulanze, due automediche e vigili del fuoco.

Paura a Porto San Giorgio

Poco prima, a Porto San Giorgio, paura sul lungomare per un'auto che ha perso il controllo e si è ribaltata invadendo la pista ciclabile. Fortunatamente, in quel momento, non transitava nessuno. Solo lievi ferite per chi era al volante