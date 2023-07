CIVITANOVA - Bruciano le sterpaglie su un campo, un anziano di 98 anni soccorso e portato in ospedale con lievi ustioni e una intossicazione da fumo. È quanto accaduto nella tarda mattinata di ieri. L’allarme è scattato intorno alle ore 11 in un campo che si trova in contrada Le Grazie, in zona Speedway, nella campagne di Civitanova Alta. L’anziano, secondo una prima ricostruzione che è al vaglio della autorità competenti, è stato visto sdraiato a terra, sul campo, da alcuni vicini di casa che hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Proprio di fronte a lui stavano bruciando delle sterpaglie. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto, a sirene spiegate, sono arrivate nel giro di poco tempo l’automedica del 118, una ambulanza della Croce Verde e due automezzi dei vigili del fuoco partiti dal distaccamento di via Aldo Moro. Il novantottenne, quando sono arrivati sul posto i soccorritori, era cosciente. Ha riportato qualche ustione, fortunatamente di lieve entità, ed ha respirato del fumo. Così è stato caricato a bordo dell’ambulanza e trasportato, in codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta per essere sottoposto a tutti i vari accertamenti del caso.

Il rogo si stava allargando spinto dal vento

Nel frattempo, i vigili del fuoco si sono occupati di spegnere quanto più velocemente possibile l’incendio sul campo, che si stava via via allargando, anche per via di un po’ di vento. Le fiamme erano, comunque, ancora abbastanza basse ma, come si diceva, si stavano allargando e l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato che l’incendio divampasse in maniera preoccupante. Le condizioni dell’anziano non sarebbero, comunque, gravi, almeno secondo i primi accertamenti. Sul posto, in contrada Le Grazie, è intervenuta anche la Volante della polizia, al lavoro per ricostruire quanto accaduto ieri mattina.