MACERATA A fuoco nella notte un ombrellone e un tavolo della Pizzeria del Corso, in corso della Repubblica. L’allarme è scattato poco prima dell’una, tra lunedì e ieri. Una cliente che si trovava al bar Centrale, in piazza della Libertà, ha notato le fiamme lungo il corso e ha avvertito il personale del locale dove si trovava. Subito i presenti non si sono tirati indietro e hanno lanciato dell’acqua sul rogo per spegnere le fiamme, poi hanno avvertito uno dei titolari, Marco Mosciatti, arrivato sul posto nel volgere di pochi minuti.

APPROFONDIMENTI ULTIM'ORA Montelupone, incendio in una casa di contrada San Nicolò: vigili del fuoco in azione

«Quando sono arrivato le fiamme erano già spente - racconta Mosciatti - ho chiamato i carabinieri e ho sporto querela contro ignoti». In zona ci sono le telecamere e gli inquirenti acquisiranno le immagini per ricostruire quanto accaduto. «Bisognerà capire - spiega Mosciatti insieme al socio Luigi Santi - cosa sia successo. Se sia stata una svista di qualcuno che ha gettato via una sigaretta o un atto vandalico. Tesi al momento più probabile». I due commercianti non nascondono comunque la preoccupazione. «Ci auguriamo che non succeda più. Soprattutto perché il fatto avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Se fosse stato incendiato l’ombrellone davanti alla porta della pizzeria, le fiamme avrebbero potuto avvolgere anche la tenda e le persiane del palazzo. A quell’ora la gente dorme e non è detto che i residenti si sarebbero accorti dell’incendio».