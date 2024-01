Fa retromarcia con il furgone, travolge e uccide il padre

PRATO - Tragedia nella tarda mattinata a Poggio a Caiano (Prato) in via Melani: un quarantunenne ha investito accidentalmente il padre mentre faceva retromarcia con il suo furgone. L'uomo, 69 anni, di Prato, è morto poco dopo all'ospedale fiorentino di Careggi dove è stato portato in condizioni disperate dall'ambulanza della Misericordia di Poggio a Caiano. L'allarme ai numeri di emergenza, riferisce il sito Notizie di Prato, è scattato alle ore 12.30. Sul posto sono intervenuti il 118, la polizia municipale e i vigili del fuoco per aiutare i sanitari a recuperare il corpo dell'uomo finito sotto il furgone. La strada è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso.

La corsa in ospedale si è conclusa nel peggiore dei modi

Il 41enne è corso a Careggi dal padre e dopo averne appreso il decesso è finito sotto choc.