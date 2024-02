Muore il capofamiglia, al Varano lite tra la moglie e il figlio per l'eredità lasciata: arriva la polizia

ANCONA - Qualche ora fa i poliziotti sono intervenuti in frazione Varano a seguito di una segnalazione di una lite. Giunti sul posto gli operatori identificavano la donna che aveva richiesto il loro intervento, si trattava di una italiana di circa 70 anni che riferiva loro di aver avuto un diverbio verbale con suo figlio per motivi legati all'eredità lasciata dal marito defunto pochi mesi prima.

Il racconto

Sul posto il figlio non era presente ed infatti la donna riferiva che l'uomo, dopo essersi alterato con sua mamma, aveva fatto rientro presso la sua abitazione. I poliziotti raggiungevano così l'abitazione del figlio, italiano di circa 50 anni, che riferiva effettivamente di aver avuto un diverbio con la mamma ma di essersi poi tranquillizzato.

Collaborativo e pacifico

Si mostrava in effetti collaborativo e pacifico ed entrambi rifiutavano l'intervento del personale sanitario. I poliziotti calmavano entrambe le parti e questi riferivano di non voler procedere per vie legali e che avrebbero cercato di evitare tali discussioni in futuro.