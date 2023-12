RAPAGNANO - Ruba un furgone all'azienda, ma poi si schianta contro il muro di una casa: preso all'ospedale. È successo a Rapagnano, dove i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un cittadino marocchino 40enne, senza fissa dimora e con precedenti penali, responsabile del reato di ricettazione. L'uomo è rimasto coinvolto in un incidente stradale, mentre era alla guida di un furgone Fiat Doblò, risultato poi rubato quella sera stessa a Monte San Pietrangeli ai danni di un'azienda locale. Il veicolo si è schiantato contro il muro esterno della casa di un residente, causando danni alla sua abitazione. I Carabinieri intervenuti tempestivamente hanno rinvenuto il furgone rubato, poi restituito al legittimo proprietario. Il cittadino straniero è stato trasferito in ospedale per ricevere le cure necessarie, e successivamente identificato dai militari, dato che non era in possesso di documenti al momento del fatto.

Porto Sant'Elpidio

I Carabinieri della Stazione di Porto Sant'Elpidio) hanno concluso le indagini avviate in seguito alla denuncia di un residente e hanno deferito all' Autorità giudiziaria un cittadino algerino classe 34enne, senza fissa dimora e già noto per precedenti reati, per il reato di furto aggravato su auto in sosta.

Dopo aver visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza, il sospetto è stato riconosciuto come l'autore del furto di un marsupio contenente portafogli e cellulare, avvenuto il weekend scorso a Porto Sant'Elpidio, per un valore complessivo di 300 euro.