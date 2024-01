Ancona, schianto frontale tra l'auto ed un furgone: marito e moglie all'ospedale

ANCONA – Marito e moglie sono finiti all'ospedale a seguito di un incidente avvenuto nel primo pomeriggio in via del Fornetto, nei pressi della rotatoria all'incrocio con via Monte Vettore. Per cause in corso d'accertamento, con la loro Fiat Punto si sono scontrati frontalmente con un furgone di una ditta di antincendi. Ad avere a peggio sono stati i due coniugi anconetani, lui 75 anni, lei 71. Soccorsi dal 118 con la Croce Rossa, sono stati portati all'ospedale di Torrette con codici di media gravità. Illeso il conducente del furgone. Sul posto, la polizia locale.