Risse e fastidi nei bar del centro: tre provvedimenti di Daspo a Macerata firmati dal Questore

MACERATA- Provvedimenti vari, in particolare Daspo, sono stati emessi in queste ultime ore a Macerata da parte del Questore nei confronti di tre uomini protagonisti di disturbi e molestie verbali nelle zone legate alla movida.

Le dinamiche

Due di questi la settimana scorsa erano stati segnalati perchè all'interno di un bar vicino alla stazione stavano disturbando la quiete pubblica. Per uno dei due, in considerazione dei precedenti di polizia, il Daspo del Questore è stato esteso ai locali tutta la provincia. Provvedimenti anche per un altro uomo, residente in un paese provincia, coinvolto in risse: è stato notificato il provvedimento di foglio di via obbligatorio e per tre anni dovrà rimanere fuori dalla città di Macerata.