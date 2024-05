ASCOLI La retrocessione del club bianconero dopo nove anni di Serie B porta con sé amarezza e dispiacere. Ma anche il fattore economico può avere il suo peso. L'interrogativo è quanto, e se, la discesa in Serie C dell'Ascoli possa incidere in termini di ripercussioni sul territorio. Il direttore della Cna picena, Francesco Balloni, già giocatore di calcio a 5, offre la sua visione. «Nel calcio di oggi gira quasi tutto intorno all'aspetto economico: i ricavi delle società sono spesso legati a discorsi anche di merchandising. Pensiamo al numero di abbonamenti, per fare un altro esempio. Una categoria inferiore può riflettere una maggiore preoccupazione per il seguito e l'attrattività che una squadra può avere. D'altra parte però Ascoli ha una grande storia e una lunga tradizione calcistica: tanti anni in Serie A e B. I bianconeri meritano molto di più della terza divisione: l'auspicio è quello di tornare quanto prima a riconquistare la cadetteria».

L’auspicio

Balloni si augura il coinvolgimento in futuro anche di soggetti ascolani. «Sarebbe importante che anche le forze economiche del territorio convergessero su questo aspetto. Non ci si deve perdere d'animo, bisogna puntare a una pronta risalita come già accaduto in passato», aggiunge il direttore. Balloni guarda avanti. «Da noi lo sport è molto sentito – spiega - . In una regione come le Marche, dove molti club gravitano in Lega Pro, sarebbe bello porre in essere progetti più grandi. Un sogno è quello di avere una società che possa esprimere una consolidata squadra di Serie A. Porterebbe grandi benefici: l'attrazione da parte di piazze di calcio importanti, l'opportunità di andare a giocare in stadi blasonati, gli introiti dei diritti televisivi». E a proposito di ricavi dovuti ai diritti tv e sponsor, il direttore sottolinea le difficoltà della retrocessione. «Inutile negare la questione: la preoccupazione c'è – sostiene Balloni -. L'augurio che mi sento di fare all'Ascoli Calcio è quello di tornare prontamente in Serie B, forte della sua pluricentenaria storia. Siamo stati capaci di farlo qualche anno fa. Sono sicuro che anche stavolta si potrà centrare subito l'obiettivo».

La visibilità

Il presidente del Bim Tronto, Luigi Contisciani analizza così la situazione. «È un grande dispiacere per l'Ascoli e per il territorio piceno. Ma non solo, perché avere una squadra in Serie B regala visibilità all’intera regione - spiega Contisciani -. L’Ascoli è l'unico club marchigiano ad avere molti tifosi anche a livello regionale e di fuori. La retrocessione potrebbe coincidere con una flessione a livello turistico ed economico. Basti pensare ai tanti sostenitori da fuori che venivano ad Ascoli: era un momento di incontro e potevano far lavorare le attività, i ristoranti, i bar e i trasporti. È un grande rammarico: speriamo che il prima possibile ci sia una società in grado di riportare l'Ascoli in Serie B, magari con imprenditori locali e con coloro che credono veramente in questa città e nel Piceno». E nel frattempo si fa sentire anche un celebre tifoso bianconero, tante volte sulle tribune del Del Duca per tifare il Picchio. Poche parole ma tanta tristezza per l'attore Neri Marcorè. «C'è poco da dire - racconta -. Mi dispiace moltissimo. A questo punto c'è solo da sperare e augurarsi che si possa tornare subito in Serie B».