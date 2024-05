ASCOLI Attimi di apprensione, sabato sera, al campo Squarcia. Nell’affrontare la curva sotto al Cassero, il cavallo di Porta Romana Magic Strike, montato da Lorenzo Melosso, ha avuto un’incespicata. Il cavaliere rossazzurro è subito smontato per verificare le condizioni della zampa anteriore destra che pare non abbia riportato traumi. Il binomio ha vinto l’edizione agostana della Quintana 2023. Situazione quasi analoga e praticamente nello stesso punto, è capitata al cavaliere di Sant’Emidio Tommaso Finestra, Nessun problema per la cavalcatura.

La nuova lezione

Intanto, ieri, al campo dei giochi si è tenuta una nuova lezione del master per cavalieri, docenti gli ex giostratori di Porta Romana e Porta Solestà Emanuele Capriotti e Paolo Margasini ed il direttore di gara Umberto Colavita. Il seminario, la cui prima lezione si è tenuta lo scorso 4 febbraio, terminerà alla fine di giugno. Vi partecipano i cavalieri di Piazzarola Davide Dimarti e Mario Cavallari, Cristiano Mattiacci, Aurelio Nencini, Tommaso Suadoni e le due amazzoni Eleonora Lattanzi di Ascoli, figlia dell’ex caposestiere gialloblù Luigi, e Sara Jane Pianella di Spoleto.