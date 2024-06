Si sente male in casa: anziana soccorsa dai vigili del fuoco con l'autoscala

MONTEGIORGIO - Si sente male in casa, ma abita al secondo piano: i vigili del fuoco usano l'autoscala per soccorre un'anziana. Vigili del fuoco sono intervenuti a Montegiorgio questa mattina poco dopo le 6 per un soccorso di una signora anziana con problemi di mobilità. La squadra dei vigili del fuoco di Fermo, con l’ausilio dell’autoscala, ha trasferito la paziente dal secondo piano a livello stradale per affidarla alle cure del 118.