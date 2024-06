"Pronto a farmi fucilare per il camerata Vannacci", il video choc del sindaco di Pennabilli

(Agenzia Vista) Pennabilli, 3 giugno 2024 “Sono tantissimi anni che non faccio campagna elettorale. Non l’ho fatta nemmeno quando mi sono candidato al secondo mandato a sindaco di Pennabilli, ora però mi sento in dovere di rompere il mio silenzio”, questo l’incipit del video del sindaco di Pennabilli Mauro Giannini, pubblicato sui social. “Mi sento in dovere di sostenere un mio camerata che ha deciso di prendere per mano il popolo italiano, un patriota che risponde al nome di Roberto Vannacci”, prosegue. “Bisogna guardare alla persona, non al partito. Il nono giorno di giugno mettiamo quindi una decima sul simbolo della Lega e scriviamo ‘Vannacci’. Sarà la nostra decima che rivolterà questo mondo al contrario. Per l’unisono pronto a versare il mio sangue: se Vannacci fallisce, questo è il mio petto. Fucilatemi”, afferma Giannini aprendosi la camicia e facendo vedere il tatuaggio della “Decima”. / Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev