ANCONA I timori della notte per un'assurda (e singolare) operazione last minute, purtroppo, hanno trovato fondamento. Il bluff è stato visto e smascherato. Secondo fonti interne al Comune - gli unici in grado di spiegare qualcosa visto l’indecente e colpevole silenzio della società, sotto ogni fronte - non esiste traccia dei bonifici decisivi per l'iscrizione dell'Ancona alla prossima Lega Pro. Quelli relativi ai 430mila euro (cifra esatta) da versare a calciatori e staff tecnico necessari a coprire contributi e mensilità dei mesi di marzo e aprile. Un imbroglio, sulla pelle della città, della squadra, dei tifosi.



Il bonifico bluff

I soldi reperiti martedì sera in extremis erano l’ultima pagina della sceneggiatura di una farsa. Ieri non risultavano in alcun modo. Evaporati, puff. Verosimilmente respinti dalla banca per qualche motivo. Più difficile che siano stati revocati successivamente da chi li aveva emessi. Quand’anche arrivassero oggi, sarebbero fuori tempo massimo rispetto alla valuta necessaria del 4 giugno. Quella della scadenza. In ogni caso manca solo la parola fine al dramma iscrizione per l'Ancona. Che darà la Covisoc entro il 10 giugno. Poi altre 48 ore tra ricorsi e contro-ricorsi (superflui, da evitare). Fino al giudizio definitivo. Lo spettro - anzi la certezza - è quello della quarta esclusione dai campionati professionisti negli ultimi 20 anni (2004, 2010, 2017, 2024). Questa volta con un retrogusto peggiore, quello del tradimento. Perché tutta la piazza si era fidata di Tony Tiong (presidente), Mauro Canil (socio di minoranza e presidente onorario), Roberta Nocelli (amministratore delegato), Roberto Ripa (supervisore dell’area tecnica), Antonio Postacchini (consigliere). Tutti colpevoli, nessuno escluso. Quello che è successo ha i connotati del dispetto, da parte del patron, fatto quando ormai era impossibile recuperare. Ma, allo stesso tempo, la colpa va divisa anche tra chi ha fatto qualsiasi cosa per arrivare al baratro. Da chi ha dato il via a questo declino fino a chi non ha denunciato in tempo. Quando forse si sarebbe potuto rimediare al danno. Senza dare alcuna spiegazione ufficiale. Neanche ieri quando ormai le speranze erano andate perdute. Lo scenario futuro è quello della mancata iscrizione, inutile girarci intorno. Anche se la domanda risulta essere stata incamerata dalla Lega Pro, la Covisoc non riscontrando i pagamenti la boccerà. In realtà lo ha già fatto, manca solo la comunicazione. Con la fideiussione già versata (350mila euro, sarà in regola?) dal presidente Tiong, ormai evaporato nel nulla come il più abile dei prestigiatori, saranno sanate in parte le mensilità mancanti e le varie pendenze. I calciatori sotto contratto verranno svincolati d'ufficio, liberi di accasarsi con un'altra formazione.

Le trattative

Poi toccherà al sindaco Silvetti ritirare i marchi e avviare trattative per il futuro dell'Ancona calcistica. Non con il misterioso benefattore di lunedì sera, un imprenditore del nord già coinvolto in altre pessime vicissitudini sportive, che fortunatamente avrebbe già abbandonato la pista biancorossa. Che possano rifarsi vivi alcuni cavalli di ritorno? O magari altri volti legati alla politica locale e regionale? Saranno i prossimi giorni a dircelo. L’incubo è già diventato realtà. Nel senso più crudo del termine.

Silvetti convoca Canil e Nocelli

Da Palazzo del Popolo fanno sapere di essere già al lavoro per cercare di salvare il salvabile: la Serie D in sovrannumero. Silvetti vuole marchi e mandato a vedere. Per questo motivo già per domani mattina avrebbe convocato in Comune Roberta Nocelli e Mauro Canil. Un club con un settore giovanile che ha ottenuto grandi traguardi. Ma per prenderlo in D servirà un investimento importante (ben oltre 1 milione per sanare 4 mensilità arretrate, oltre ad altre pendenze) che però può garantire un buon ritorno. Resta da capire se si farà vivo qualcuno. In città sono ore di sconforto. Con il morale sotto i tacchi. Dopo le innumerevoli prove di fiducia concesse a questa dirigenza tra doppia denominazione (Ancona-Matelica) e passaggio delle quote a tempo di record, sei mesi, in mano asiatica. A una dubbia proprietà che poi si è rivelata tale. E che deve sparire, senza fare mai più ritorno.

L’indizio da Milano

Ieri pomeriggio sono arrivati anche indizi inequivocabili da Milano. I siti specializzati che trattano le vicende del Milan davano già per fatta l’ammissione dell’U23 rossonera in Lega Pro attraverso la formula del ripescaggio ai danni dell’unica formazione, l’Ancona, su 60 aventi diritto alla partecipazione a non aver presentato gli incartamenti necessari. L’unica.