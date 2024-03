Caroline March, suicidio assistito a 31 anni: l'atleta inglese era rimasta paralizzata dopo una caduta da cavallo

Ha scelto il suicidio assistito all'estero - perché nel Regno Unito è illegale - per porre fine alle sue sofferenze. Caroline March, amazzone inglese, è morta sabato a 31 anni. Era rimasta paralizzata a causa di una lesione spinale dopo una caduta da cavallo nel 2022.

La lettera d'addio

Una lunga lettera, scritta prima di morire, è stata poi pubblicata domenica: «Il suicidio assistito è qualcosa in cui ho sempre creduto e ho sempre detto che se mi fosse successo qualcosa e se fossi stata costretta in una posizione in cui non avrei potuto avere la qualità di vita che volevo, avrei scelto quella strada. Non voglio mentire: non avrei mai immaginato di usufruirne, ma eccoci».

«Nessuno può davvero capire quello che sto vivendo - le sue parole - . Tutto quello che ho sempre desiderato era una famiglia, con due-tre marmocchi intorno alla fattoria di famiglia, volevo essere una giovane mamma e sarei stata una f****tamente brava. So che potenzialmente potrei (niente è mai certo) avere ancora dei figli, e se li avessi sacrificarei la mia felicità per loro, ma non li ho. Non è questa l'esistenza che voglio.