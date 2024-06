SAN BENEDETTO Domani, alle ore 17, in Palazzina Azzurra. Ecco data, orario e luogo che segnano l’inizio del “Festival dell'Arte sul Mare”. Arrivata alla sua 28ª edizione, quest’anno la kermesse nata dall’idea dell’architetto Piernicola Cocchiaro vede all’opera lungo il molo sud sei scultori e due street-artist.

Gli autori

A trasformare i massi in opere d’arte, ci penseranno: il belga Jorg Van Daele, il turco Abdulkadir Hocaoglu, la coreana Yunmi Lee, l'inglese Michela Tabaton-Osbourne, l'italiano Adriano Ciarla. Più lo scultore locale Giuseppe Straccia, autore del celebre Presepe. Mentre i murales verranno realizzati dall'olandese Désirée Salman e dalla sambenedettese Katia Minervini. Una terza pittura verrà curata dagli utenti del centro diurno “I colori della mente” di San Benedetto: struttura del Dipartimento di salute mentale dell'Ast picena. Gli artisti scendono in campo a partire dalle ore 9 di dopodomani ma, come detto all’inizio, l’inaugurazione ufficiale della rassegna è prevista per domani, col taglio del nastro, in Palazzina, della mostra “Domenico Difilippo, Astrattismo Magico 33 anni dopo” a cura di Andrea Viozzi. La cerimonia di chiusura è già fissata per sabato prossimo (15 giugno) dalle ore 18.30, sempre lungo la passeggiata del Molo Sud. Ieri, in municipio, c’è stata la presentazione ufficiale di questo simposio internazionale, alla presenza del sindaco Spazzafumo. L’architetto Cocchiaro ha sottolineato: «Al termine della rassegna di quest’anno, il molo arriva ad ospitare ben 200 sculture: è una cifra record che mi riempie d’orgoglio e mi stimola a proseguire. Raggiungere questa quota era un obiettivo che mi ero dato da anni, ora punto a realizzare un’edizione del trentennale davvero speciale».

Il valore

Insomma, il vulcanico “papà” del Festival guarda già al 2026 con un occhio che sa stupire così come lo rimangono sempre i visitatori attratti dalle opere sul molo.