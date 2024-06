ANCONA La Covisoc ha deciso: l'Ancona non farà parte della prossima Lega Pro 2024-2025. Manca solo l'ufficialità, ormai imminente. Cosa succederà? Con la fideiussione già versata (350mila euro) saranno sanate in parte le mensilità mancanti e le varie pendenze. I calciatori sotto contratto verranno svincolati d'ufficio, liberi di accasarsi con un'altra formazione. Poi toccherà al sindaco Silvetti ritirare i marchi e avviare trattative per il futuro dell'Ancona calcistica.

Ecco i possibili scenari...