SAN BENEDETTO Un nuovo strumento, come deterrente verso chi ha cattive intenzioni, per lavorare con maggior sicurezza in un contesto urbano sempre più problematico. Si può riassumere così il senso dello sfollagente che, tra poco, entrerà ufficialmente nella dotazione della polizia municipale sambenedettese. Il “bastone distanziatore” s’aggiunge così alle manette ed allo spray urticante che i vigili portano con sé ormai da un decennio.

Il corso

Di recente, gli agenti hanno partecipato ad un corso di formazione ad hoc, voluto dal comandante Pietro D’Angeli e organizzato presso la palestra di via Val Cuvia, zona Agraria. Con una spesa complessiva di 4mila euro, sono scesi in campo gli esperti della “International academy for security and defence” che hanno fornito al personale in divisa i rudimenti del metodo d’ispirazione militare “Mas”: Moving action surprise system. Un metodo che ha come principale obiettivo quello di elevare la capacità di analisi del contesto operativo, al fine di adottare approcci e misure efficaci di autotutela a salvaguardia della propria ed altrui incolumità.

La formazione

Terminata la formazione, è scattato il conto alla rovescia per l’introduzione dello sfollagente. Sono circa 10 i pezzi attualmente a disposizione del Comando di piazza Battisti, ma ne potrebbero essere acquistati altri. Primo banco di prova: i controlli estivi. Gli uomini e le donne ai quali verrà fornito tale nuovo strumento sono quelli chiamati ad operare durante le situazioni potenzialmente più rischiose, come i turni notturni e le azioni mirate al contrasto dei bazar illegali. Ripercorrendo le cronache delle estati passate, infatti, ci si imbatte in agenti feriti a seguito dei parapiglia scoppiati durante i blitz anti-abusivismo. Si chiude così un cerchio rimasto aperto da oltre un decennio. Non a caso, è del lontano 2014 una dichiarazione fatta al nostro giornale dal comandante D’Angeli.

L’utilità

«Che si chiamino distanziatori, manganelli o in altri modi, la sostanza è la stessa. A mio avviso in alcuni frangenti potrebbero esserci utili». Parole che avevano il suono di un appello rivolto al versante politico dell’amministrazione comunale, chiamato ad esprimersi sull’equipaggiamento dei vigili. L’iter, proseguito a passo di lumaca, è ora arrivato a conclusione.