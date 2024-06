SAN BENEDETTO Mortalità al di sotto dell’1% a fronte di una media nazionale del 4%, 8mila prestazioni l’anno, 750 ricoveri l’anno, 640 prestazioni mensili e 261 interventi cardiochirurgici. Alcuni dei numeri snocciolati dal reparto di Cardiologia del Madonna del Soccorso a cui sono stati riconosciuti dal ministero tre livelli di complessità di cura.

L’organizzazione

Un reparto di eccellenza così la direttrice Nicoletta Natalini e il primario Vito Maurizio Parato hanno presentato la Cardiologia che ha acquisito il riconoscimento di 4 posti letto per ricoveri di elevata complessità quindi semintensiva, due per riabilitazione cardiologica e 12 posti per gli acuti. Una riorganizzazione tesa a puntualizzare il tipo di prestazione che viene effettuata a seconda della gravità della patologia. Basti pensare che su 750 ricoveri annui, 350 necessitano di semintensiva, 150 riabilitativi e 250 per patologia acuta. Le principali problematiche affrontate dal reparto sono: infarto, scompenso, embolie polmonari, dissezione aortica, tamponamento cardiaco, endocardite e blocco. Fiore all’occhiello della Cardiologia sambenedettese è l’attività riabilitativa che vede in campo anche il primario Alfredo Fioroni, un programma a cui accedono i pazienti che hanno avuto un infarto o un intervento di cardiochirurgia provenienti da Ascoli o da Ancona. La Cardiologia riabilitativa richiede una multidisciplinarietà. Servizio che prevede degenze ma anche attività ambulatoriale e una presa in carico del paziente per almeno un anno. «La riabilitazione cardiologica che viene prestata dal Madonna del Soccorso è l’unica nelle Marche- ha sottolineato il primario Parato – e viene attuata nei casi di infarto e di cardiochirurgia. Nei problemi di scompenso il paziente viene preso in carico così per i portatori di dispositivi, per la prevenzione secondaria al fine di evitare ricadute e per la cardio oncologica, per tutti questi casi c’è un accesso libero al reparto».

La dignostica

Viene erogata poi erogata un’attività di diagnostica cardiovascolare grazie alle apparecchiature all’avanguardia come l’ecocardiografo e la Tc cardiaca mentre a breve verrà sostituita la risonanza cardiaca. Non manca la cardiologia interventistica che ogni anno conta circa 260 operazioni.