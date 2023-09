Cavalla cade in un fosso, ecco il provvidenziale intervento dei vigili del fuoco IL VIDEO

CANTIANO - I vigili del fuoco sono intervenuti di ieri nel comune di Cantiano per recuperare una cavalla caduta in un fosso vicino alla strada. La squadra di Cagli in collaborazione con l’autogrù proveniente dalla centrale di Pesaro ha provveduto a imbracare l’animale e issarlo sulla strada dove ad aspettarlo c’era il proprietario che assicuratosi delle buone condizioni di salute lo riportava nel suo box. Sul posto anche il veterinario per controllare lo stato di salute del cavallo.