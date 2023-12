Giorgia Soleri, Natale con gli amici e lontana dalla famiglia: ai fan risponde così

Giorgia Soleri ha scelto di festeggiare il Natale in compagnia della sua migliore amica e compagna di avventure a Pechino Express, Federica Fabrizio e della sua famiglia a Matera. La scelta non sembra essere stata capita dai suoi follower che hanno trovato strano il suo "allontanamento" dalla propria famiglia nei giorni di festa, soprattutto visto che il papà era stato recentemente operato e quindi, hanno approfittato di un box domande aperto da Giorgia per chiederle il motivo di questa scelta.

Andiamo a leggere che cosa ha risposto l'influencer.

Giorgia Soleri, il Natale lontano dalla famiglia

Il Natale è un periodo festivo da trascorrere insieme ai propri cari, circondati da amore e libertà e Giorgia Soleri ha scelto di passarlo con la sua "chosen family", ovvero la famiglia che ha scelto.

Alla domanda della follower in cui le chiedeva il motivo, lei ha risposto così: «Sento un filo di giudizio in queste parole, e voglio sperare non sia così.

Il rapporto con la mamma

Giorgia Soleri ha anche spiegato che il rapporto con la mamma non è sempre idilliaco, nonostante le due si amino alla follia e abbiamo un rapporto quasi simbiotico. «Io e lei ci amiamo per 24 ore, dopo inizia lo scontro», ma va bene così perché stanno cercando il modo di far funzionare le cose tra di loro.