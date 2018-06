Tensione a Cesanella la lite tra due uomini finisce a cazzotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Lite tra due uomini in via Canaletto alla Cesanella giovedì sera. È intervenuta la polizia intorno alle 21 per riportare la calma. Nel frattempo era volato qualche cazzotto. Il diverbio poi degenerato, quando i due sono passati alle mani, è avvenuto davanti ad un’abitazione. Futili i motivi, probabilmente legati a qualche vecchio attrito. Nessuno è rimasto ferito gravemente e, riportata la quiete, la volante ha proseguito con il giro di pattugliamento del territorio. I due si sono riservati di farsi visitare al pronto soccorso ed eventualmente sporgere querela.Non c’erano infatti gli estremi per procedere d’ufficio. Ieri però nessuno dei litiganti si è andato negli uffici di via Rosmini per formalizzare la denuncia nei confronti dell’altro o per fornire un referto medico. Per la polizia quindi ordinaria amministrazione. Litigi sono quasi all’ordine del giorno ma per fortuna l’intervento della volante è sempre tempestivo così da evitare che le situazioni possano degenerare. A chiamare il Commissariato alcuni residenti, preoccupati per la scazzottata a cui stavano assistendo, con il timore che potesse finire male per qualcuno. In un primo momento la polizia ha richiesto l’intervento anche dei carabinieri, temendo che la situazione fosse tanto drammatica quanto descritta, poi invece gli agenti sono riusciti a riportare la calma.