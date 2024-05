SAN BENEDETTO «In Riviera mancano hotel di prestigio così come le vie di collegamento che scarseggiano, per poter avere un turismo competitivo». È quanto denunciato dal presidente della Confesercenti Sandro Assenti reduce dal convegno organizzato dalla Camera di commercio svoltosi ad Ancona sul turismo sostenibile.

I collegamenti

Un excursus quello affrontato da Assenti in materia di turismo che va dalle strutture ricettive ai collegamenti viari passando per la programmazione. Il presidente regionale della Confesercenti, nell’incontro dorico, ha dato voce alle associazioni di categoria quali realtà che si trovano a fare da tramite tra il mondo della politica e gli operatori turistici. La prima criticità evidenziata da Assenti, parlando del turismo marchigiano e in particolare di quello rivierasco, è l’isolamento vista la carenza delle vie di collegamento che sarebbero ferme a 50 anni fa. «Le fermate dei treni sono contingentate – ha affermato il presidente regionale di Confesercenti – l’aeroporto dovrebbe funzionare meglio, basti pensare che la Puglia ne conta ben quattro mentre noi ne abbiamo solo uno e non riesce a garantire un servizio ottimale. Senza dimenticare l’assenza della terza corsia autostradale, situazione che rende sempre più difficile e faticoso raggiungere le nostre coste. Di conseguenza diventa difficile per i turisti raggiungere le nostre località». Altro nodo evidenziato quello di una costa completamente scollata dall’entroterra e quindi assenza di qualsiasi tipo di sinergia, mentre la ricetta sarebbe quella di creare una sinergia tra Riviera e borghi eliminando qualsiasi sentimento campanilistico.

Gli hotel

«In questi anni abbiamo assistito a una costante riqualificazione e ammodernamento degli stabilimenti balneari- dichiara Assenti - con chalet sempre più al passo dei tempi che hanno cercato di rispondere alle esigenze dei turisti. Lo stesso non possiamo dirlo per le strutture ricettive. Non abbiamo alberghi di lusso, manca un cinque stelle e il 75% degli hotel è a tre stelle. Questo ci dà il polso sulla nostra situazione turistica. Manca una filiera alberghiera ad alti livelli e il piano regionale turistico dovrebbe dare indicazioni in questa direzione proprio per svecchiare le strutture e renderle competitive».

La digitalizzazione

Assenti auspica anche a una sempre maggiore digitalizzazione sia a livello regionale che locale proprio per avere località sempre più intelligenti e soprattutto più accessibili dai turisti. Senza dimenticare che su tutto questo scenario, quest’anno, incombe la Bolkestein che secondo Assenti con il cambio al vertice degli chalet si andrà verso una dequalificazione strutturale e gestionale oltre alla forte incertezza che sta caratterizzando l’inizio di questa stagione con molti concessionari ancora incerti sul da farsi, anche se in settimana potrebbero arrivare delle indicazioni più precise al fine di dare il via ufficialmente all’estate.