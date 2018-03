I vandali rompono due targhe nel parterre della Rocca Roveresca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Non c’è pace per il parterre della Rocca dove sono state rotte le targhe di Bartolomeo Bernardini e Matilde Palazzesi. Ancora vandali. Nei giorni scorsi un pezzo di pavimentazione di piazza del Duca, di fronte alla Rocca è stato rinvenuto vicino alla fontana dei leoni. Completamente staccato e abbandonati lì. Prima ancora qualcuno si era divertito a rompere una panchina in pietra e a smontare da un piedistallo uno dei monumenti.In un primo momento sembravano sparite, come se qualcuno le avesse rubate. Poi sono state trovate rotte.Il Comune ha provveduto a rimuoverle per evitare che qualcuno potesse farsi male e verranno riposizionate non appena sistemate. «Si è trattato di un atto vandalico – spiega Enzo Monachesi, assessore ai Lavori pubblici – sono state rotte e le abbiamo quindi rimosse». Quello dei vandali è un problema con cui l’Amministrazione deve fare i conti da tempo. Più volte l’assessore è dovuto correre ai ripari per far sostituire giochi divelti nei giardini pubblici. La colpa è di chi non ha rispetto per i beni pubblici e li danneggiata.La polizia municipale ha aumentato i controlli per quanto possibile ma nelle ore notturne, quando i vigili non sono in servizio, nel parterre della Rocca gruppi di balordi possono agire in maniera indisturbata. Spesso però anche di giorno utilizzano il parterre come bagno pubblico, incuranti dei passanti nei paraggi.