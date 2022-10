FANO - Un successo, un vero successo. Tanta gente, soprattutto tanti giovani. Assieme a loro famigliole con i bambini, anche persone di una certa età. E tanta musica, quasi dieci ore filate, per stare bene e fare del bene. Il concertone di solidarietà con le comunità alluvionate della nostra provincia ha fatto breccia nella rocca Malatestiana. La fortezza di Fano ieri è stata invasa e riempita da una festosa irruzione, continua e costante, con ampio anticipo perfino sulle più rosee previsioni degli stessi organizzatori.





Non più di 800 persone



Intorno alle 19, al culmine del momento di massima affluenza, circa 800 persone a ballare, a divertirsi oppure ad ascoltare musica dal vivo sul prato interno della rocca. Una festa trasversale, sia riguardo all’età dei partecipanti sia in fatto di proposta musicale, che ha spaziato su ogni genere. Altre decine e decine di persone in fila sul ponticello del fossato e sui giardini esterni, in attesa del loro turno dopo che l’accesso era stato contingentato per il raggiunto limite di capienza.

Una girandola di persone intenzionate a contribuire, con il biglietto-donazione di 10 euro, alla ripartenza post alluvione a Cagli, Cantiano, Frontone, Pergola e Serra Sant’Abbondio, i Comuni più colpiti dalla disastrosa ondata di maltempo abbattutasi il 15 settembre scorso. Il braccialetto di accesso, consegnato al botteghino, dava la possibilità di lasciare in qualsiasi momento la rocca e di rientrarvi a piacimento. Si stima che nella prima serata fossero già ben più di mille le persone che avevano voluto partecipare, in diverse riprese, alla maratona di musica e solidarietà, cui hanno aderito circa 50 fra gruppi e solisti locali.

atmosfera woodstockiana

«Un’atmosfera woodstockiana, una giornata bellissima: amicizia, solidarietà, passione per la musica», ha rimarcato Mattia Priori. Al duo Sciascia e Jack il primo mini-concerto di 15 minuti, poi il blues acustico di Claudio Morosi, Marco Monterosso e Clarissa Vichi (cantante, presentatrice e componente del gruppo organizzatore), poi Gatonegro e l’hard rock di The Nineteen Fourth, quindi avanti fino al momento delle testimonianze sull’alluvione e degli interventi istituzionali.

La gratitudine dei sindaci